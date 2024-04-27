Пападакис об участии в эстафете олимпийского огня: «Мечта. Спасибо всем, кто сделал это возможным»

Габриэла Пападакис назвала мечтой свое участие в эстафете олимпийского огня.

26 апреля Греция передала огонь оргкомитету Парижа-2024, церемония прошла на афинском историческом стадионе «Панатинаикос». 27 апреля пламя отправилось в столицу Франции на борту парусника «Белем».

«Мечта 🤍 Спасибо всем, кто сделал это возможным», – написала в соцсетях французская фигуристка Пападакис, которая ранее пробежала с факелом по стадиону.

Пападакис – олимпийская чемпионка 2022 года и пятикратная чемпионка мира в танцах на льду с Гийомом Сизероном.

8 мая олимпийское пламя прибудет в Марсель. Эстафета завершится 26 июля на церемонии открытия Игр-2024 в Париже.

Фото: страница Габриэлы Пападакис.