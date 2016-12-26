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    Кулижников пропустит чемпионат России из-за травмы

    Теги травмы сборная России (коньки) Дмитрий Дорофеев чемпионат России чемпионат Европы Павел Кулижников

    Российский конькобежец Павел Кулижников пропустит национальный чемпионат из-за травмы.

    «Павла беспокоит травма, на чемпионате России он не побежит. Решение по его участию в чемпионате Европы мы будем принимать позже.

    Ключевая часть сезона будет позднее, с чемпионатом мира на отдельных дистанциях в Южной Корее. Мы сфокусированы именно на этом. Плюс ко всему чемпионат Европы для спринтеров новый старт, а нам хотелось бы, особенно в этой ситуации в связи с травмой, не форсировать подготовку к январскому чемпионату Европы, а спокойно провести блок работы к чемпионату мира, как это делалось всегда в январе», – рассказал тренер Кулижникова Дмитрий Дорофеев.

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