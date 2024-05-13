Журова о Дегтяреве: «Если он доказал руководителям страны, что сможет справиться с серьезными задачами в области спорта, значит, так и есть»
Светлана Журова оценила кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта РФ.
12 мая профильный комитет Госдумы одобрил выбор Дегтярева на эту должность. С 2020 года ее занимал Олег Матыцин.
«Я человек командный. И если руководители страны видят в Михаиле Дегтяреве перспективу и если он доказал им в разговоре, что сможет справиться с очень серьезными задачами в области спорта, значит, так и есть.
Надеюсь, что он не изменит тем принципам, приверженцем которых он был, когда в Госдуме возглавлял комитет по физической культуре и спорту. И будет развивать детский, массовый и любительский спорт, не забывая в то же время и о спорте высших достижений, который тоже никто не отменял.
То, что он с низов знает, как устроена спортивная отрасль и инфраструктура, поможет ему. И тот факт, что он работал губернатором Хабаровского края, будет для него большим плюсом. Если бы он пришел на эту должность из Государственной думы, то ему было бы намного сложнее», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)
Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта
Пы.Сы. После назначения Дегтярева, как не вспомнить Станислава Ежи Леца(отсылка к Мутко): когда думал что уже на дне, снизу постучали...
Его знать лично не надо, достаточно почитать что они несут. И это не вечное, доброе...
Мостовой потрясающий игрок был!
....
Мне сказали жать кнопку, я жму.
Иногда я спрашивала какую жать, тогда на меня громко шипели и я теперь заранее знаю какую жать, ведь я давно в команде!