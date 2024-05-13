Журова о Дегтяреве: «Если он доказал руководителям страны, что сможет справиться с серьезными задачами в области спорта, значит, так и есть»

Теги Светлана Журова Государственная дума Министерство спорта России Михаил Дегтярев Коньки/шорт-трек

Светлана Журова оценила кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта РФ.

12 мая профильный комитет Госдумы одобрил выбор Дегтярева на эту должность. С 2020 года ее занимал Олег Матыцин.

«Я человек командный. И если руководители страны видят в Михаиле Дегтяреве перспективу и если он доказал им в разговоре, что сможет справиться с очень серьезными задачами в области спорта, значит, так и есть.

Надеюсь, что он не изменит тем принципам, приверженцем которых он был, когда в Госдуме возглавлял комитет по физической культуре и спорту. И будет развивать детский, массовый и любительский спорт, не забывая в то же время и о спорте высших достижений, который тоже никто не отменял.

То, что он с низов знает, как устроена спортивная отрасль и инфраструктура, поможет ему. И тот факт, что он работал губернатором Хабаровского края, будет для него большим плюсом. Если бы он пришел на эту должность из Государственной думы, то ему было бы намного сложнее», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Наш спорт рассыпался в похвалах новому министру – в Дегтярева верят все (почти)

Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта

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35 комментариев
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Слушайте, а чему удивляться то? Строиться, а точнее уже выстроена, определенная система, в которую могут попасть вот такие персонажи. В Госдуме - Валуевы, Журовы и Третьяки, в тренерах сборной - Ротенберги, теперь вот министр спорта. Его же назначают точно такие же приспособленцы, так неужели они возьмут сильную личность, имеющую собственное мнение? Вопрос риторический.
Пы.Сы. После назначения Дегтярева, как не вспомнить Станислава Ежи Леца(отсылка к Мутко): когда думал что уже на дне, снизу постучали...
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Насколько же прогнило всё общество ...
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«Я человек командный: все лижут и я лижу!»
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Не знаю чем и кому он что доказал. Полуфрик бестолковый, как Мостовой.
Его знать лично не надо, достаточно почитать что они несут. И это не вечное, доброе...
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Ответ Клирик
Не знаю чем и кому он что доказал. Полуфрик бестолковый, как Мостовой. Его знать лично не надо, достаточно почитать что они несут. И это не вечное, доброе...
с Мостовым зачем его сравнивать?
Мостовой потрясающий игрок был!
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+3
Ответ adimsonekat
Слушайте, а чему удивляться то? Строиться, а точнее уже выстроена, определенная система, в которую могут попасть вот такие персонажи. В Госдуме - Валуевы, Журовы и Третьяки, в тренерах сборной - Ротенберги, теперь вот министр спорта. Его же назначают точно такие же приспособленцы, так неужели они возьмут сильную личность, имеющую собственное мнение? Вопрос риторический. Пы.Сы. После назначения Дегтярева, как не вспомнить Станислава Ежи Леца(отсылка к Мутко): когда думал что уже на дне, снизу постучали...
скучаю по Мутко...
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Цирк уродцев
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Кому он там что "доказал"? Его вызвали и сказали: "Нам тут нужен безголовый исполнитель чтобы покончить с проф.спортом, потому что денег в бюджете на него больше нет, возьмешься?" - "Да". Занавес.
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Балаболка мягко говоря! 👍
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Критические высказывания отсутствуют как таковые. Значит идеальный министр. Матыцина тоже не критиковали. А почему тогда назначили другого? Все что нужно знать о ГД. Подлец на подлеце сидит и подлецом погоняет.
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Клиническая. Он же ей, как депутату Госдумы, должен доказывать, "что сможет справиться с очень серьезными задачами в области спорта", а не кому-то другому. Это же правовые основы государства РФ. Ладно только подмахивать и лизать умеет, так хоть бы не так палилась.
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Помню, как он поздравлял молодежку после просмотра повтора))) хотя в прямом эфире на первом наши проиграли, он и не в курсе, что многие игроки в повторе уже звезды НХЛ и про пятихатку на телевизоре он наплел
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Я человек командный.
....
Мне сказали жать кнопку, я жму.
Иногда я спрашивала какую жать, тогда на меня громко шипели и я теперь заранее знаю какую жать, ведь я давно в команде!
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Ответ $-AGROHIM-$
скучаю по Мутко...
Да уж, май харт останется в моем харте...
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Ответ Гекдениз Кардениз
В какой 5-ой точке наш спорт да и не только если вот этого вот ставят министром спорта , а министром обороны назначают не за заслуги военные перед отечеством , а по кумовству очередному , на что вобще можно рассчитывать принимая такие решения?
Забудьте вы уже про этот спорт, тут за первый квартал 2024 дефицит бюджета 1,5 триллиона. Не до спорта Кооперативу уже.
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Ответ ДМ-1чемпион
https://m.ok.ru/video/7203120679562 Это конечно просто нечто! Но Жириновский предвидел и предлагал назначение Дегтярева министром спорта!
У нас вон резчик по дереву министром обороны был, после этого чему-то удивляться смешно...
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Ответ Lacrosse-style goal
Комментарий удален модератором
А по кому?
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Ответ Whiskeyman
«Я человек командный: все лижут и я лижу!»
Да уж, у них там это командный вид спорта, все рвутся вперёд к одному месту 😛🕳️
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«А мое дело маленькое. Мне, главное, чтобы думская з/п на карту падала и льготы оставались», - мечтательно добавила она и ускользнула вдаль.
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У нас главное постоянно доказывать свои верноподданические чувства.
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Не командный, а подхалим. Как скажут, так и сделает. Дума не место для дискуссий как сказал кто-то.
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Чувак ЧМ по хоккею смотрел в повторе и радовался, опозорился на всю страну, чем он там доказал? 😁 Одним подтягиванием😁
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А он доказал ???
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Его Милонов еще не проверял?
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Благодаря этому Д. я понял, что Тарасова и Винер - разные тёти.
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Дегтярёва попёрли из хабаровского края. Бросив на расстрельный фронт миспорта РФ- где полная международная блокада и санкции. В чём перспектива?
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Какие еще руководители страны?) В открытую не стыдно так говорить?) У нас же демократия, не руководители, а слуги народа.) Ладно хоть хозяевами не назвала.)
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Да только он и сможет, ну может ещё мутко бы смог
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Когда дела в публичном доме не идут, нужно не передвигать кровати, а менять прости**ок. С этим огромные проблемы: всё те же, только на других местах.
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Ротенберг так же хоккеем рулит. 800 матчей посмотрел - руководство оценило.
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