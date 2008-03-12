Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Парламент Великобритании обвинил Уиггинса и Sky в злоупотреблении терапевтическими исключениями

    Теги велошоссе допинг WADA Брэдли Уиггинс Sky

    Парламент Великобритании обвинил велогонщика Брэдли Уиггинса и команду Sky в намеренном употреблении запрещенных препаратов для повышения производительности.

    «Запрещенные препараты использовались командой Sky в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства (WADA), чтобы повестить производительность спортсменов, а не только по медицинским показаниям», – говорится в отчете.

    В докладе по итогам расследования комитета британского парламента отмечается, что фактически злоупотребление терапевтическими исключениями не является нарушением антидопинговых правил, однако парламент обвинил гонщика и команду в том, что «они пересекли этическую черту».

    Сообщается, что с 2011 по 2013 год Уиггинс тренировался в небольшой группе гонщиков Sky, все они использовали кортикостероиды вне соревнований накануне важных гонок. В их числе был и Уиггинс.

    В докладе делается вывод о том, что британец и, возможно, его ассистенты в гонке употребляли препараты при подготовке к «Тур де Франс». За четыре дня до начала победного «Тура»-2012 Уиггинс получил TUE, что, по мнению расследования, тоже было сделано для повышения производительности.

    Кортикостероиды не запрещены для употребления вне соревнований. Сообщается, что Уиггинс получал терапевтические исключения накануне важных гонок – перед «Тур де Франс» в 2011 и 2012 году, а также незадолго до «Джиро»-2013.

    «Очень печально, что появляются такие заявления, когда можно просто обвинить людей в том, что они никогда не делали, а потом это рассматривается как факты. Я категорически отрицаю заявление, что препараты использовались не в медицинских нуждах», – отметил Уиггинс.

    Ранее Британское антидопинговое агентство (UKAD) закрыло расследование в отношении Sky и Уиггинса. Никаких санкций для команды и гонщика не последовало.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться