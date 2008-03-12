Парламент Великобритании обвинил Уиггинса и Sky в злоупотреблении терапевтическими исключениями

Парламент Великобритании обвинил велогонщика и команду Sky в намеренном употреблении запрещенных препаратов для повышения производительности.

«Запрещенные препараты использовались командой Sky в соответствии с правилами Всемирного антидопингового агентства ( ), чтобы повестить производительность спортсменов, а не только по медицинским показаниям», – говорится в отчете.

В докладе по итогам расследования комитета британского парламента отмечается, что фактически злоупотребление терапевтическими исключениями не является нарушением антидопинговых правил, однако парламент обвинил гонщика и команду в том, что «они пересекли этическую черту».

Сообщается, что с 2011 по 2013 год Уиггинс тренировался в небольшой группе гонщиков Sky, все они использовали кортикостероиды вне соревнований накануне важных гонок. В их числе был и Уиггинс.

В докладе делается вывод о том, что британец и, возможно, его ассистенты в гонке употребляли препараты при подготовке к «Тур де Франс». За четыре дня до начала победного «Тура»-2012 Уиггинс получил TUE, что, по мнению расследования, тоже было сделано для повышения производительности.

Кортикостероиды не запрещены для употребления вне соревнований. Сообщается, что Уиггинс получал терапевтические исключения накануне важных гонок – перед «Тур де Франс» в 2011 и 2012 году, а также незадолго до «Джиро»-2013.

«Очень печально, что появляются такие заявления, когда можно просто обвинить людей в том, что они никогда не делали, а потом это рассматривается как факты. Я категорически отрицаю заявление, что препараты использовались не в медицинских нуждах», – отметил Уиггинс.

Ранее Британское антидопинговое агентство (UKAD) закрыло расследование в отношении Sky и Уиггинса. Никаких санкций для команды и гонщика не последовало.