«Джиро д’Италия». 7-й этап. Гонщики проедут «разделку» протяженностью 40,6 км

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10 мая пройдет седьмой этап веломногодневки «Джиро д’Италия».

«Джиро д’Италия»

7-й этап

Фолиньо – Перуджа

Индивидуальная гонка с раздельным стартом

40,6 км

Профиль/Карта

Начало – 14.10 по московскому времени.

Общий зачет (после 6-го этапа)

1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 23.20,52

2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,46

3. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 0,47

4. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 0,55

5. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar) – 0,56

6. Лоренцо Фортунато (Италия, Astana Qazaqstan) – 1,07

7. Хуан Педро Лопес (Испания, Lidl – Trek) – 1,11

8. Ян Хирт (Чехия, Soudal Quick-Step) – 1,13

9. Алексей Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan) – 1,26

10. Эстебан Чавес (Колумбия, EF Education – EasyPost) – то же время

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