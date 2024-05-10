«Джиро д’Италия». 7-й этап. Гонщики проедут «разделку» протяженностью 40,6 км
10 мая пройдет седьмой этап веломногодневки «Джиро д’Италия».
«Джиро д’Италия»
7-й этап
Фолиньо – Перуджа
Индивидуальная гонка с раздельным стартом
40,6 км
Начало – 14.10 по московскому времени.
Общий зачет (после 6-го этапа)
1. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) – 23.20,52
2. Герейнт Томас (Великобритания, INEOS Grenadiers) – 0,46
3. Даниэль Фелипе Мартинес (Колумбия, BORA – hansgrohe) – 0,47
4. Сиан Эйтдебрукс (Бельгия, Visma | Lease a Bike) – 0,55
5. Эйнер Рубио (Колумбия, Movistar) – 0,56
6. Лоренцо Фортунато (Италия, Astana Qazaqstan) – 1,07
7. Хуан Педро Лопес (Испания, Lidl – Trek) – 1,11
8. Ян Хирт (Чехия, Soudal Quick-Step) – 1,13
9. Алексей Луценко (Казахстан, Astana Qazaqstan) – 1,26
10. Эстебан Чавес (Колумбия, EF Education – EasyPost) – то же время