Мария Орлова: «Нет никаких доказательств того, что мы нарушали антидопинговые правила, за что нас наказывать?»

Российская скелетонистка Мария Орлова прокомментировала решение IBSF отстранить ее от соревнований.

«В этой ситуации я уже ничему не удивляюсь. Очень надеюсь, что международная федерация как следует подумает и снимет с нас отстранение, как это уже было в прошлом сезоне. Нет никаких доказательств того, что мы нарушали антидопинговые правила, за что нас наказывать? Хочется верить, что справедливость восторжествует.

Это решение никак не отразится на моей жизни – я так же продолжу усиленно тренироваться, чтобы выступить на следующем этапе Кубка мира, который пройдет в начале декабря в Винтерберге», – рассказала Орлова.