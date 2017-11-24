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    Мария Орлова: «Нет никаких доказательств того, что мы нарушали антидопинговые правила, за что нас наказывать?»

    Теги допинг скелетон Кубок мира сборная России жен (скелетон) IBSF Мария Орлова

    Российская скелетонистка Мария Орлова прокомментировала решение IBSF отстранить ее от соревнований.

    «В этой ситуации я уже ничему не удивляюсь. Очень надеюсь, что международная федерация как следует подумает и снимет с нас отстранение, как это уже было в прошлом сезоне. Нет никаких доказательств того, что мы нарушали антидопинговые правила, за что нас наказывать? Хочется верить, что справедливость восторжествует.

    Это решение никак не отразится на моей жизни – я так же продолжу усиленно тренироваться, чтобы выступить на следующем этапе Кубка мира, который пройдет в начале декабря в Винтерберге», – рассказала Орлова.

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