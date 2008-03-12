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    Юлия Левченко: «Если бы не Ласицкене, может, женские прыжки в высоту уже закрыли бы»

    Теги сборная России жен прыжки в высоту сборная Украины жен Мария Ласицкене (Кучина) Юлия Левченко

    Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко рассказала о роли двукратной чемпионки мира Марии Ласицкене в развитии дисциплины.

    «Несмотря на молодость, она уже довольно опытная спортсменка. И даже обидно, что на Машу стали обращать внимание только сейчас.

    Еще году в 2014 я начала ей сильно восхищаться. Она сильно импонирует мне и как человек, и как спортсмен. При этом ей пришлось многое пройти.

    Не нужно думать, будто эти победы даются легко. Это результат большого труда. Ласицкене умеет справляться с собой. Вот мне в свои 20 пока еще тяжеловато в этом смысле, что сама не всегда понимаю, чего от себя ждать.

    Сейчас в мире результаты вообще сильно упали, и поэтому Маша пока выглядит вообще недосягаемой. Очень здорово, что даже оставшись в секторе одна, у нее получается себя заводить. Этому можно позавидовать.

    А для нас всех хорошо, что есть лидер, за которым можно тянуться. Это мотивирует остальных, и, думаю, скоро результаты пойдут вверх. Как в бегах бывают пейсмейкеры, которые двигают остальных вперед, так и Маша в каком-то роде задает всем тон.

    Если бы не она, вообще не знаю, что сейчас было бы с высотой. Может быть, ее бы уже закрыли», – сказала Левченко.

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