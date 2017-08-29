Турнир в Хорватии. Шубенков одержал победу, Гордеева и Прокопенко стали вторыми

Российский бегун Сергей Шубенков одержал победу на дистанции 110 м с барьерами на турнире в хорватском Загребе.

IAAF World Challenge

Загреб, Хорватия

Мужчины

110 м с/б

1. Сергей Шубенков (Россия) – 13,12

2. Девон Аллен (США) – 13,19

3. Балаш Бажи (Венгрия) – 13,46

Женщины

Прыжки в высоту

1. Камила Личвинко (Польша) – 1,96

2. Ирина Гордеева (Россия) – 1,88

3. Эрика Кинси (Швеция) – 1,88

Тройной прыжок

1. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,55

2. Виктория Прокопенко (Россия) – 13,96

3. Довиле Дзиндзалетайте (Литва) – 13,95...

6. Ирина Гуменюк (Россия) – 13,48