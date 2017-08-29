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    Турнир в Хорватии. Шубенков одержал победу, Гордеева и Прокопенко стали вторыми

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    Российский бегун Сергей Шубенков одержал победу на дистанции 110 м с барьерами на турнире в хорватском Загребе.

    IAAF World Challenge

    Загреб, Хорватия

    Мужчины

    110 м с/б

    1. Сергей Шубенков (Россия) – 13,12
    2. Девон Аллен (США) – 13,19
    3. Балаш Бажи (Венгрия) – 13,46

    Женщины

    Прыжки в высоту

    1. Камила Личвинко (Польша) – 1,96
    2. Ирина Гордеева (Россия) – 1,88
    3. Эрика Кинси (Швеция) – 1,88

    Тройной прыжок

    1. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,55
    2. Виктория Прокопенко (Россия) – 13,96
    3. Довиле Дзиндзалетайте (Литва) – 13,95...
    6. Ирина Гуменюк (Россия) – 13,48

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