Турнир в Хорватии. Шубенков одержал победу, Гордеева и Прокопенко стали вторыми
Российский бегун Сергей Шубенков одержал победу на дистанции 110 м с барьерами на турнире в хорватском Загребе.
IAAF World Challenge
Загреб, Хорватия
Мужчины
110 м с/б
1. Сергей Шубенков (Россия) – 13,12
2. Девон Аллен (США) – 13,19
3. Балаш Бажи (Венгрия) – 13,46
Женщины
Прыжки в высоту
1. Камила Личвинко (Польша) – 1,96
2. Ирина Гордеева (Россия) – 1,88
3. Эрика Кинси (Швеция) – 1,88
Тройной прыжок
1. Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,55
2. Виктория Прокопенко (Россия) – 13,96
3. Довиле Дзиндзалетайте (Литва) – 13,95...
6. Ирина Гуменюк (Россия) – 13,48
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