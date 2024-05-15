«Аталанта» Миранчука фаворит в финальном матче против «Ювентуса»

«Аталанта» вновь находится в центре внимания, считаясь одной из самых привлекательных команд в Италии. Под руководством Джан Пьеро Гасперини они достигли впечатляющей формы, справляясь с вызовами на всех фронтах. «Нерадзурри» проявляют себя не просто на поле, а играют с удовольствием. В настоящее время они рассматриваются как лучшая итальянская команда, которая имеет все шансы завоевать Кубок Италии второй раз в своей истории и далее успешно выступить в Лиге Европы, учитывая, что место в Лиге чемпионов через Серию А уже обеспечено.

«Ювентус» завершает сезон, и он снова находится в серии без побед, которую даже матч против «Салернитаны», занимающей последнее место в Серии А, не смог прервать (1:1). Этот факт, несомненно, стоит учесть, но не стоит забывать, что «Юве» — это «Юве». Даже если их игра не вдохновляет на ставки, они всегда могут удивить. И хотя это не всегда имеет логическое объяснение, таков стиль Макса Аллегри. Возможно, это его последний шанс на трофей с этой командой.

Эксперты Winline ожидают разнообразных поворотов событий в этой встрече, но верят, что победит футбол, а значит, «Аталанта»! Букмекер предлагает следующие коэффициенты: П1 – 2.54, Х – 3.05, П2 – 3.05.