Александр Мостовой: «Черчесов позовет к себе в сборную Казахстана, может. Уровень команды зависит не от тренера, а от футболистов»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Александр Мостовой сборная Казахстана по футболу Матч ТВ Sports – Казахстан Футбол

Александр Мостовой оценил назначение Станислава Черчесова тренером сборной Казахстана.

– Как оцените новость о назначении Станислава Черчесова?

– Желаю Стасу только удачи в сборной Казахстана!

– Поднимет ли он уровень этой сборной?

– Ясно, что что‑то поднимется с его приходом. Другое дело, как мы это видим. Но уровень команды зависит не от тренера на лавке, а в большей степени от футболистов.

Игра «Балтики» это подтверждает. Вроде вели в счете, здорово играли, но бах‑бах – и «Зенит» поднимает Кубок России. Класс футболистов решил. Действующие лица – это те, кто на поле.

Хорошо, что Черчесов пошел в сборную, а не в клуб.

Сборная – это международные матчи, ты всегда на виду. Может, меня Черчесов позовет к себе в сборную.

Будем следить за Стасом. Успехов ему! – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

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30 комментариев
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Стас, кстати, мастер чеканки мяча. Царь поэтому и уважает

https://youtu.be/GnPQxoeBVN8?si=u3oK6RZtxUJhoPD4
+27
-1
+26
Черчесов: Я тебя, во-первых, не позову
+25
-4
+21
Ответ Tun
Как бы тут Стаса не хэйтили, как тренер он на 70 этажей выше говорящей царской головы
Особенно легко быть на 70 этажей выше, когда у царя даже одного этажа нет.
+15
0
+15
Все уже посмотрели на ютубе, новое шоу с названием Футбольный IQ ? Одним из гостей первого выпуска был Мостовой, по итогу передачи самый низкий IQ из тройки игроков оказался у Мостового 😁😂
+13
-4
+9
Казахстанской федерации нужно срочно включить пункт в договор - никакого Мостового в штабе
+7
-1
+6
Мостовой уж очень сильно хочет в тренеры, пусть даже не главным. Черчесову непрозрачно намёк кинул
+8
-3
+5
Как бы тут Стаса не хэйтили, как тренер он на 70 этажей выше говорящей царской головы
+7
-2
+5
Ответ Папа Футбола
Все уже посмотрели на ютубе, новое шоу с названием Футбольный IQ ? Одним из гостей первого выпуска был Мостовой, по итогу передачи самый низкий IQ из тройки игроков оказался у Мостового 😁😂
А по чеканке кто лучшим стал?
+5
0
+5
Черчесов + Мостовой = Чертовой. Или Мосточесов.
+5
0
+5
Ответ Папа Футбола
Все уже посмотрели на ютубе, новое шоу с названием Футбольный IQ ? Одним из гостей первого выпуска был Мостовой, по итогу передачи самый низкий IQ из тройки игроков оказался у Мостового 😁😂
Ничуть не удивлен)
+4
-1
+3
А помните, как Лестер выиграл чемпионат из-за футболистов?)) Варди, Канте, Марез, +- Шмейхель и 7 игроков уровня аутсайдера лиги.
+4
-1
+3
Ответ Иван Рыбаков
Особенно легко быть на 70 этажей выше, когда у царя даже одного этажа нет.
В смысле легко, а лицензию получить?
+2
0
+2
Черчесов Мостовому : " Пошли в душ, я тебе там голову помою".
+3
-1
+2
Ответ Папа Футбола
Все уже посмотрели на ютубе, новое шоу с названием Футбольный IQ ? Одним из гостей первого выпуска был Мостовой, по итогу передачи самый низкий IQ из тройки игроков оказался у Мостового 😁😂
Тут все понятно, Мария Киселева не умеет чеканить мяч, только измывается над добрыми людьми)
+2
0
+2
Вселенная второго взрыва не выдержит ,чтобы Мостового с Черчесовым вместе увидеть в команде
+3
-1
+2
Я так понял, теперь после каждого назначения довеском будет интервью Мостового для того, чтобы тот в очередной раз мог поплакаться и попроситься.
+2
-1
+1
Ответ Иван Никитенко
черчесов очень токсичный ,и очень слабый тренер. поэтому ни одна команда рпл его и не пригласила
На всём постсоветском пространстве нет ни одного тренера с большими регалиями, не считая новоиспечённого гегемона Лёни
+4
-3
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После слов, что уровень не зависит от тренера, нет.)))
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Ответ Папа Футбола
Все уже посмотрели на ютубе, новое шоу с названием Футбольный IQ ? Одним из гостей первого выпуска был Мостовой, по итогу передачи самый низкий IQ из тройки игроков оказался у Мостового 😁😂
Причем на вопросы просто легчайшие не ответил
+1
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+1
Ответ football.in.kg
Мостовой уж очень сильно хочет в тренеры, пусть даже не главным. Черчесову непрозрачно намёк кинул
Не надо нам Мостового, у нас самих таких как он хватает)))
+1
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Ответ Cearvm
А помните, как Лестер выиграл чемпионат из-за футболистов?)) Варди, Канте, Марез, +- Шмейхель и 7 игроков уровня аутсайдера лиги.
И Байер в этом сезоне, ага.
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Ответ football.in.kg
Мостовой уж очень сильно хочет в тренеры, пусть даже не главным. Черчесову непрозрачно намёк кинул
это даже не намёк
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Вопрос царьку: а зачем ты вообще лицензию пошел получать ? От тренера ж почти ничего не зависит .))
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Черчесов, это отличный выбор и правильное назначение. Казахстан не под санкциями, команды и сборная играют во всех турнирах УЕФА, для достижения целей надо адаптировать пару высококлассных иностранцев, желательно бразильцев или других латиноамериканцев, и все будет гут. Ресурсов в КЗ, на душу населения, не меньше чем в РФ. Удачи Саламовичу!!!
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Отто Рихагелю это расскажи, может помнишь такого.
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Царя только не хватало Казахстану 🙃
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Мостового позовёт к себе только тот, про кого говорят: " Без царя в голове"😂
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Попрошайкин в действии
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Уверен, если даже его кто-нибудь позовёт, он никуда не пойдёт.
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