Александр Мостовой: «Черчесов позовет к себе в сборную Казахстана, может. Уровень команды зависит не от тренера, а от футболистов»
Александр Мостовой оценил назначение Станислава Черчесова тренером сборной Казахстана.
– Как оцените новость о назначении Станислава Черчесова?
– Желаю Стасу только удачи в сборной Казахстана!
– Поднимет ли он уровень этой сборной?
– Ясно, что что‑то поднимется с его приходом. Другое дело, как мы это видим. Но уровень команды зависит не от тренера на лавке, а в большей степени от футболистов.
Игра «Балтики» это подтверждает. Вроде вели в счете, здорово играли, но бах‑бах – и «Зенит» поднимает Кубок России. Класс футболистов решил. Действующие лица – это те, кто на поле.
Хорошо, что Черчесов пошел в сборную, а не в клуб.
Сборная – это международные матчи, ты всегда на виду. Может, меня Черчесов позовет к себе в сборную.
Будем следить за Стасом. Успехов ему! – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.
https://youtu.be/GnPQxoeBVN8?si=u3oK6RZtxUJhoPD4