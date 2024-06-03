Назаров о Черчесове в сборной Казахстана по футболу: «Тенге – конвертируемая валюта, зарплаты там хорошие. Требования очень высокие, задачи тоже, поздравляю коллегу»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Сборная Казахстана по хоккею Андрей Назаров КХЛ Барыс Чемпионат.com Sports – Казахстан Хоккей

Андрей Назаров высказался о назначении Станислава Черчесова в сборную Казахстана.

Сегодня стало известно, что 60-летний специалист заключил контракт с Федерацией футбола Казахстана.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

«Сборная Казахстана по хоккею прекрасно выступила на недавнем чемпионате мира по хоккею и сохранила место в элите. Спорт в стране любят: и хоккей, и футбол.

Поздравляю своего футбольного коллегу Станислава Черчесова с назначением на пост главного тренера футбольной сборной Казахстана.

Прекрасно знаком со спецификой этой дружественной нам страны: работал и с национальной хоккейной командой, и с «Барысом». Требования очень высокие, задачи тоже, но трудиться в Казахстане очень интересно и почетно.

Черчесов справится, главное, полностью адаптироваться. Тенге, кстати, конвертируемая валюта, зарплаты там хорошие», – сказал экс-тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Удачи !
0
0
0
Какой он тебе коллега 🤦🏼‍♂️
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий