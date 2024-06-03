Назаров о Черчесове в сборной Казахстана по футболу: «Тенге – конвертируемая валюта, зарплаты там хорошие. Требования очень высокие, задачи тоже, поздравляю коллегу»

Андрей Назаров высказался о назначении Станислава Черчесова в сборную Казахстана.

Сегодня стало известно, что 60-летний специалист заключил контракт с Федерацией футбола Казахстана.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года.

«Сборная Казахстана по хоккею прекрасно выступила на недавнем чемпионате мира по хоккею и сохранила место в элите. Спорт в стране любят: и хоккей, и футбол.

Поздравляю своего футбольного коллегу Станислава Черчесова с назначением на пост главного тренера футбольной сборной Казахстана.

Прекрасно знаком со спецификой этой дружественной нам страны: работал и с национальной хоккейной командой, и с «Барысом». Требования очень высокие, задачи тоже, но трудиться в Казахстане очень интересно и почетно.

Черчесов справится, главное, полностью адаптироваться. Тенге, кстати, конвертируемая валюта, зарплаты там хорошие», – сказал экс-тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.