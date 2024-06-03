Аршавин о Черчесове в сборной Казахстана: «Не знаю, получится ли у него вывести команду на ЧМ-2026 – нужны сильные футболисты. Главное – не разрушить старое, думаю»

Андрей Аршавин высказался о назначении Станислава Черчесова в сборную Казахстана.

« – хорошее приобретение для сборной . Я думаю, что самое главное не разрушить старое, потому что они удачно выступали в прошлом цикле на чемпионат Европы 2024 года.

К сожалению, я сейчас не так хорошо знаком с уровнем игроков сборной Казахстана, поэтому не в курсе, получится ли у Черчесова вывести команду на чемпионат мира 2026 года. Один тренер этого не сможет сделать, нужны сильные футболисты», – сказал экс-игрок « », «Кайрата» и сборной России.