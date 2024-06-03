Аршавин о Черчесове в сборной Казахстана: «Не знаю, получится ли у него вывести команду на ЧМ-2026 – нужны сильные футболисты. Главное – не разрушить старое, думаю»
Андрей Аршавин высказался о назначении Станислава Черчесова в сборную Казахстана.
«Станислав Черчесов – хорошее приобретение для сборной Казахстана. Я думаю, что самое главное не разрушить старое, потому что они удачно выступали в прошлом цикле на чемпионат Европы 2024 года.
К сожалению, я сейчас не так хорошо знаком с уровнем игроков сборной Казахстана, поэтому не в курсе, получится ли у Черчесова вывести команду на чемпионат мира 2026 года. Один тренер этого не сможет сделать, нужны сильные футболисты», – сказал экс-игрок «Зенита», «Кайрата» и сборной России.
я бы по этому поводу не беспокоился... своего Кудряшова Черчесов и там точно найдёт