Аршавин о Черчесове в сборной Казахстана: «Не знаю, получится ли у него вывести команду на ЧМ-2026 – нужны сильные футболисты. Главное – не разрушить старое, думаю»

Теги Зенит Андрей Аршавин Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Чемпионат.com Sports – Казахстан Футбол

Андрей Аршавин высказался о назначении Станислава Черчесова в сборную Казахстана.

«Станислав Черчесов – хорошее приобретение для сборной Казахстана. Я думаю, что самое главное не разрушить старое, потому что они удачно выступали в прошлом цикле на чемпионат Европы 2024 года.

К сожалению, я сейчас не так хорошо знаком с уровнем игроков сборной Казахстана, поэтому не в курсе, получится ли у Черчесова вывести команду на чемпионат мира 2026 года. Один тренер этого не сможет сделать, нужны сильные футболисты», – сказал экс-игрок «Зенита», «Кайрата» и сборной России.

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5 комментариев
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Главное – не разрушить старое...
я бы по этому поводу не беспокоился... своего Кудряшова Черчесов и там точно найдёт
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Алип - чугунная голова затащит !
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Александр Мостовой: "Главное - позвать меня, думаю"
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Чтобы выйти на Чемпионат Мира 2026 в США : Нужно натурализовать на время всех сильных сборников России: Головина , Миранчука, Сафонова, Чалова, Тюкавина, и россиян Малькома и Клаудиньо . ))
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