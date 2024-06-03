Семин о Черчесове в сборной Казахстана: «Это еще раз подчеркивает, что русская тренерская школа на хорошем уровне. Они выбрали великолепного специалиста»

Теги Юрий Семин Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Казахстана по футболу высшая лига Казахстан Р-Спорт Sports – Казахстан Футбол

Юрий Семин отреагировал на назначение Станислава Черчесова в сборную Казахстана.

«Это хорошее назначение для сборной Казахстана. Выбор Станислава Черчесова еще раз подчеркивает то, что русская тренерская школа находится на хорошем уровне.

Перед ним стоят задачи, которые обозначены руководством федерации. Я пожелаю, чтобы он все их выполнил. Тем более Черчесов был успешен с национальной сборной.

Они выбрали великолепного специалиста, который обладает большим тренерским опытом», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России по футболу.

Черчесов подпишет контракт с Казахстаном по схеме «2+2». Тренер будет руководить сборной до конца отбора на ЧМ-2026 («СЭ»)

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7 комментариев
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какая ещё русская?
тирольская же ж!
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+4
> русская тренерская школа на хорошем уровне
> …
> в Казахстане
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+2
Вандерфульного специалиста
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Время покажет
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Лучший на подходе, это Мостовой....
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О чем это Палыч ? Деменция по ходу.
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