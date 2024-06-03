Семин о Черчесове в сборной Казахстана: «Это еще раз подчеркивает, что русская тренерская школа на хорошем уровне. Они выбрали великолепного специалиста»

Юрий Семин отреагировал на назначение Станислава Черчесова в сборную Казахстана.

«Это хорошее назначение для сборной Казахстана. Выбор Станислава еще раз подчеркивает то, что русская тренерская школа находится на хорошем уровне.

Перед ним стоят задачи, которые обозначены руководством федерации. Я пожелаю, чтобы он все их выполнил. Тем более Черчесов был успешен с национальной сборной.

Они выбрали великолепного специалиста, который обладает большим тренерским опытом», – сказал бывший тренер «Локомотива» и сборной России по футболу.

Черчесов подпишет контракт с Казахстаном по схеме «2+2». Тренер будет руководить сборной до конца отбора на ЧМ-2026 («СЭ»)