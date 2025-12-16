Лапорта – в суде по делу Негрейры: «Барса» не влияла на результаты соревнований. Это спланированная кампания, чтобы опорочить славный период нашей истории»

Жоан Лапорта: «Барселона» не собиралась влиять на результаты соревнований.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вновь назвал дело Негрейры кампанией по дискредитации клуба.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

«Барселона » никогда не предпринимала никаких действий с целью повлиять на ход соревнований, получить спортивное преимущество. Я бы предпочел не комментировать это сейчас, но очевидно, что это спланированная кампания, направленная на то, чтобы нанести ущерб репутации «Барсы» и запятнать славный период нашей истории, что, к счастью, не получится сделать.

«Барса» в те времена стала мировым эталоном благодаря своим победам и тому, как она побеждала. Теперь, похоже, это может повториться, и, похоже, этот процесс затягивается», – сказал Лапорта в суде.

Лапорта заявил в суде, что не был знаком с Негрейрой и его сыном: «Мне сказали о консультациях по судейству. 7,3 млн евро за 18 лет – не так уж много за полезные услуги»