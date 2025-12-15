IBSF не допустила российские двойки и четверки в бобслее к турнирам, посчитав их командными видами

IBSF не допустила российские двойки и четверки в бобслее к турнирам.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) не допустила российских бобслеистов-мужчин к соревнованиям в нейтральном статусе.

Федерация посчитала соревнования двоек и четверок командными видами, в которых МОК рекомендовал не пускать россиян к соревнованиям.

«Спортсменам не разрешается участвовать ни в каких командных соревнованиях IBSF, что также включает соревнования в мужских и женских двойках и мужских четверках», – говорится в документе IBSF.

Нейтральные статусы будут выдаваться только женщинам-боблеисткам, выступающим в монобобе.

В настоящее время нейтральный статус получили только две российские бобслеистки – Любовь Черных и Софья Степушкина. Глава Федерации бобслея России Анатолий Пегов ранее заявил, что намерен продолжать отстаивать права тех спортсменов, которые пока не получили возможность выступать на международных стартах в нейтральном статусе.