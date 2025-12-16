Семин о Станковиче: «Спартак» с таким составом и без тренера будет пятым-шестым.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что Деян Станкович не справился с давлением в «Спартаке».

Серб покинул пост главного тренера красно-белых 11 ноября.

– Нельзя не поговорить о «Спартаке». Правы ли те, кто считает, что если и приглашать в эту команду тренера-иностранца, то он должен быть с соответствующим победным опытом и квалификацией. А не выигрывать чемпионаты Венгрии и Сербии?

– Согласен. Либо нужен серьезный иностранный специалист, либо российский, который уже адаптирован к нашим реалиям, со спартаковскими корнями. В этой команде ты должен справляться с огромным давлением. Ведь болельщики красно-белых не только любят футбол, но и разбираются в нем.

Думаю, если бы Аленичева оставили в свое время, было бы лучше. Не началась бы вся эта болтанка с тренерской чехардой, которая многим уже надоела. Сейчас «Спартак» только шестой. Да с таким составом он и без тренера будет занимать пятые-шестые места!

– Значит, вы тоже считаете, что Каррера выиграл чемпионат на багаже Аленичева?

– Каррера свой вклад тоже, конечно, внес. Но и багаж Аленичева отрицать нельзя.

– Некоторые не поняли, почему «Спартак» уволил Станковича после четырех побед кряду.

– Все закономерно. Четыре победы роли не играют. Станкович до конца не представлял, с каким прессингом он тут столкнется. Он же раньше не работал в таких командах. Меня всегда интересовало, почему, когда нет результата, увольняют только тренера?

– Что не получилось у серба?

– Со Станковичем расстались, так как не было перспектив. Нельзя бесконечно тасовать состав. С другой стороны, в команде есть футболисты, которые явно не соответствуют задачам клуба. Словом, больших и малых проблем здесь хватает, – сказал Семин.