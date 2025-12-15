Евгений Корешков: «Ротенберг – простой человек, очень порядочный. С ним легко общаться – мы на одной волне. Он давно в хоккее, прошел ЧМ, ОИ. Огромнейший опыт»

Евгений Корешков: Роман Ротенберг – просто человек, очень порядочный.

Тренер «Трактора» Евгений Корешков, входивший в тренерский штаб в сборной «России 25» на Кубке Первого канала, поделился мнением о работе с главным тренером команды Романом Ротенбергом.

Корешков также работал вместе с Ротенбергом в СКА.

– Вы давний помощник Романа Ротенберга. Какие функции выполняете в его штабе?

– Здесь все просто: я бывший нападающий и отвечаю за работу с форвардами. Что-то корректирую между играми, между периодами, в любое свободное время, всегда можно видео показать. Ну и, разумеется, игра в большинстве.

– Тактика от вас идет или от Ротенберга?

– Это, конечно, идет от главного тренера, но все обсуждается, регулируется.

– Ротенберг – очень медийная личность. Он много и ярко выступает в прессе. А какой он за закрытыми дверьми раздевалки? Там остается этот эпатаж?

– Тяжело все рассекречивать (смеется).

Но в обращении с подопечными и помощниками он очень простой человек, очень порядочный. С ним легко общаться, потому что мы все на одной волне. И в сборной, и ранее в клубе.

– У Романа Борисовича нет хоккейного бэкграунда, а вы в хоккее видели все. Никогда не возникало тут каких-то проблем с восприятием, с субординацией?

– Он очень давно в хоккее, прошел и чемпионаты мира, и Олимпиаду. У него огромнейший опыт. Опыта у него в сборной даже больше, чем у меня, – сказал Евгений Корешков.