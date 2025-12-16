Лапорта заявил в суде, что не был знаком с Негрейрой и его сыном: «Мне сказали о консультациях по судейству. 7,3 млн евро за 18 лет – не так уж много за полезные услуги»

Лапорта о выплатах Негрейре: 7,3 млн евро за 18 лет консультаций – не так много.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил в суде, что не был лично знаком с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой и его сыном.

Об этом стало известно из опубликованных показаний Лапорты по «делу Негрейры».

По словам Лапорты, он узнал о выплатах компании, которая производила отчеты о судействе, после избрания на пост президента клуба в 2003 году, но ему не сказали, кто был ее владельцем.

«Я не был знаком с Энрикесом Негрейрой лично. Мне сообщили, что существует консультационная служба по судейству, и мы продолжили пользоваться ее услугами, потому что сочли это полезным.

Все, о чем идет речь – это то, что за 18 лет было выплачено 7,3 миллиона евро. Давайте рассмотрим это в контексте. Я не думаю, что это так дорого за эти услуги, которые важны и полезны для спортивной сферы.

Мне известно, что отчеты готовил сын господина Негрейры, и что господин Негрейра был судьей в прошлом. Это все, что я знал», – заявил Лапорта.

Отвечая на вопрос об отчетах за свой первый президентский срок в «Барселоне» – с 2003 по 2010 год, – Лапорта заявил, что этих документов больше не существует.

«Было найдено около 629 отчетов, относящихся к более поздним периодам. Те, что относятся к моему президентству... Имейте в виду, что документация уничтожается каждые пять лет.

Мы нашли эти отчеты почти случайно, они лежали в глубине шкафа, в каких-то коробках.

У нас есть подробные счета-фактуры с разбивкой по позициям, которые были учтены, просмотрены налоговыми органами и прошли аудит. Не говорите мне о щедрости, потому что это так не работает», – сказал президент «Барселоны».

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.