Перрен о «Краснодаре»: «Наши шансы на победу в РПЛ очень хорошие. Мы обретали уверенность с каждым матчем»

Гаэтан Перрен: у «Краснодара» очень хорошие шансы на победу в РПЛ.

Полузащитник «Краснодара » Гаэтан Перрен оценил шансы на чемпионство команды в РПЛ в этом сезоне.

Команда тренера Мурада Мусаева на данный момент возглавляет таблицу чемпионата, набрав 40 очков в 18 матчах.

«Первая часть прошла. «Краснодар» занимает первое место в таблице чемпионата России.

Наши шансы на победу в РПЛ очень хорошие. С каждым днем и каждым матчем мы обретали уверенность. Хорошая часть сезона для нашей команды», – сказал Гаэтан Перрен .