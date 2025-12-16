Анна Семак рассказала, что ее и Сергея недавно задержали в аэропорту Мюнхена из-за покупок: «Заставили заплатить штраф, принудили оставить купленное. На рейс мы опоздали, потеряв билеты»

Сергея Семака и его жену Анну задерживали в аэропорту Мюнхена.

Анна Семак, жена тренера «Зенита » Сергея Семака , вспомнила, как ее с супругом недавно задержали в аэропорту Мюнхена.

Ранее Анна поделилась впечатлениями от шествия Крампусов в Мюнхене.

«Утром следующего дня мы ехали в аэропорт. Ничего не предвещало беды. «Слушайся мужа», – последние слова почившего старца Иоанна Миронова обрели для меня новый смысл.

По пути в Мюнхен я показала супругу список желанных покупок. Он исправил «что купить» на «что посмотреть» в Мюнхене, и было в этом, кроме шутки, нечто пророческое… Конечно, сделав по-своему, я приобрела все, на что настроилась, а в аэропорту мы, не приняв во внимание новые реалии, уверенно направились оформлять tax free.

Приняли нас радостно, улыбались, понимающе кивали, разворачивая конверты. Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом «маленькой проблемы», уверяя, что мы успеем на рейс, нас непременно подождут, все сотрудники предупреждены.

Дальше как в тумане… Полиция, допрос, слово «crime», подписи на бумагах в графе «обвиняемый» и ощущение полной беспомощности… Зная по опыту, что в таких ситуациях единственно возможная форма поведения – полное принятие, я молчала и глубоко дышала, доверившись мужу.

По отдельности все эти полицаи были приятными ребятами, но вместе, в тесном помещении, немецкий язык, со всех сторон атакующий отдельными колкими репликами, обретал образ Ганса Ланды из фильма Тарантино «Бесславные ублюдки» с культовой фразой, предшествующей кровавому побоищу, от которой холодело внутри: «Вы укрываете предателя Рейха?»

Не знаю, сколько времени нас продержали, заставив заплатить внушительный штраф за пару ботинок, очки и платок, принудив выложить и оставить в ЕС все купленные вещи (их мы передали приехавшему на выручку приятелю, живущему в Германии). По новым законам, граждане РФ не имеют право вывозить из Европы в Россию купленные вещи, превышающие сумму 300 € за товарную единицу (Анна имеет в виду таможенные правила стран ЕС, по которым из Евросоюза в Россию нельзя вывозить предметы роскоши дороже 300 евро ​за каждый, например, одежду, обувь, сумки – Спортс’‘).

На рейс мы опоздали, потеряв билеты. Никому до этого не было дела. Естественно, никто нас не ждал и не был предупрежден. Чтобы успеть на следующий рейс, пришлось доплатить большую сумму.

Выдохнув, как только самолет оторвался от земли, мы попрощались с Германией и Мюнхеном навсегда. В голове проигрывались реплики из «Брата-2».

Пусть этот милый баварский городок навсегда останется в нашей памяти как место, где местные жители исторически приветствуют друг друга особым образом, сохраняя божественное упоминание в такой простой и чистой форме: «Грюс Год!» – благослови тебя Господь!» – написала Анна Семак в телеграм-канале.

