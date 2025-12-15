Михаил Дегтярев: Овечкин стал бы чемпионом ОИ-2026 – политики перекрыли кислород.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев считает, что Александр Овечкин стал бы чемпионом Олимпиады-2026 в Италии, если бы не отстранение российской команды.

«Александр Овечкин , не хватает ему одного титула [золота Олимпийских игр]. Вот что политики делают со спортсменами. Взяли и перекрыли кислород в командных видах.

В Милане он стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом», – сказал Михаил Дегтярев, осматривая тематический поезд «Олимпийский экспресс» Московского метрополитена.

Капитан «Вашингтона » в ходе карьеры сыграл на трех Олимпиадах – в 2006, 2010 и 2014 году.

Александр является трехкратным чемпионом мира. В 2018 году вместе с «Вашингтоном» он выиграл Кубок Стэнли. Овечкин также является действующим обладателем рекорда по количеству голов в регулярных чемпионата НХЛ (911).