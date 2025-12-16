Церемония The Best-2025 начнется в 20:00. Объявят лучшего игрока, лучшего тренера и команду года по версии ФИФА

Церемония ФИФА The Best-2025 пройдет сегодня в 20:00.

Сегодня ФИФА проведет церемонию вручения наград The Best . Мероприятие пройдет в Дохе и начнется в 20:00 по московскому времени.

На приз лучшему игроку 2025 года среди мужчин претендуют Усман Дембеле («ПСЖ» и Франция), Ашраф Хакими («ПСЖ» и Марокко), Харри Кейн («Бавария» и Англия), Килиан Мбаппе («Реал» и Франция), Нуну Мендеш («ПСЖ» и Португалия), Коул Палмер («Челси» и Англия), Педри («Барселона» и Испания), Рафинья («Барселона» и Бразилия), Мохамед Салах («Ливерпуль» и Египет), Витинья («ПСЖ» и Португалия) и Ламин Ямаль («Барселона» и Испания).

В номинации «Лучший тренер» претендовать на награду будут Хавьер Агирре (сборная Мексики), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс-Дитер Флик («Барселона»), Энцо Мареска («Челси»), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Арне Слот («Ливерпуль»).

За звание лучшего вратаря года поборются Алиссон Беккер («Ливерпуль» и Бразилия), Тибо Куртуа («Реал Мадрид» и Бельгия), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити» и Италия), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и Аргентина), Мануэль Нойер («Бавария» и Германия), Давид Райя («Арсенал» и Испания), Ян Зоммер («Интер» и Швейцария) и Войцех Шченсны («Барселона» и Польша).

На попадание в мужскую команду года от ФИФА претендуют 88 футболистов. Полный список – по ссылке .

На премию Пушкаша за самый красивый гол прошлого сезона у мужчин претендуют Алеррандро (гол «Крузейро» за «Виторию» 19 августа 2024 года), Алессандро Дейола (гол «Венеции» за «Кальяри» 18 мая 2025 года), Педро де ла Вега (гол «Крус Асуль» за «Сиэтл Саундерс» 31 июля 2025 года), Сантьяго Монтьель (гол «Индепендьенте Ривадавия» за «Индепендьенте» 11 мая 2025 года), Амр Нассер (гол «Аль-Ахли» за «Фарко» 17 апреля 2025 года), Карлос Оррантия (гол «Керетаро» за «Атлас» 16 апреля 2025 года), Лукас Рибейро (гол «Боруссии» за «Мамелоди Сандаунс» 21 июня 2025 года), Деклан Райс (гол «Реалу» за «Арсенал» 8 апреля 2025 года), Ризки Рамадани (гол «Ареме» за «Персиджу» 9 марта 2025 года), Кевин Родригес (гол «Ризеспору» за «Касымпашу» 9 февраля 2025 года), Ламин Ямаль (гол «Эспаньолу» за «Барселону» 15 мая 2025 года).

Также будут названы лучшая футболистка года, лучшие тренер и вратарь в женском футболе, команда года в женском футболе, автор самого красивого гола в женском футболе.

При выборе победителей премии The Best учитываются выступления в период с 11 августа 2024 года по 2 августа 2025-го. Победитель определяется путем голосования капитанов и тренеров сборных, болельщиков и представителей СМИ.