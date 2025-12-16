Джейми Каррагер: «МЮ» был великолепен в первые 25-30 минут матча с «Борнмутом». Это было почти возвращение к временам Фергюсона. Но не пропустить – большая проблема для них»

Джейми Каррагер: «МЮ» сыграл лучший матч против «Борнмута» при Амориме.

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о матче АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом » (4:4).

«Это была лучший матч «Манчестер Юнайтед», который я видел, особенно в первом тайме, под руководством Рубена Аморима . Возможно, можно сравнить с первой игрой этого сезона против «Арсенала».

«Манчестер Юнайтед» был великолепен в первые 25-30 минут. Это было почти возвращением к временам сэра Алекса Фергюсона – быстрый, атакующий футбол, энергичные игроки, рывки вперед, активность в атаке, быстрый отбор мяча. Всего этого было предостаточно.

Но для них большая проблема – не пропустить ни одного гола. В прошлом сезоне у них были проблемы как в атаке, так и в обороне.

Несмотря на то, что матч закончился со счетом 4:4, и «Борнмут» мог выиграть, но «Манчестер Юнайтед» все равно был лучше.

Впервые за долгое время, и уж точно впервые при Амориме, я увидел, каким должен быть «Манчестер Юнайтед », – сказал Джейми Каррагер.

