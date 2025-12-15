Софья Акатьева не выступит на чемпионате России. Ее заменит Мария Мазур
Софья Акатьева не выступит на чемпионате России.
Фигуристка Софья Акатьева снялась с чемпионата России, сообщил источник РИА Новости.
Акатьеву заменит на турнире Мария Мазур.
В ноябре Акатьева снялась с этапа Гран-при России в Москве из-за болей в ноге. Однако спустя неделю она выступила на этапе Гран-при в Омске, где заняла 8-е место.
Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге 18-21 декабря.
