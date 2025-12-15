Глава РПЛ Алаев о лимите: «Дегтярев как мудрый и опытный руководитель запустил дискуссию. Спасибо, что не поставил нас перед фактом. Приказ лежит, можно подписать»

Глава РПЛ Алаев: Дегтярев – мудрый и опытный руководитель.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев, говоря о возможном ужесточении лимита на легионеров в России, отметил мудрость министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

– Есть ли проблема со временем молодых российских игроков в последние сезоны?

– Я вижу ситуацию, которая сейчас происходит, вижу базовые цифры: время россиян, время молодых россиян, средний возраст лиги – 25,1. В лиге есть игроки сборной Бразилии – Дуглас и Энрике , есть большие звезды, например, Жедсон Фернандеш . При этом лучшими игроками – это моя оценка и многих экспертов – являются Кисляк , Батраков , Глушенков, Сперцян.

Если будет обсуждаться тема лимита, я уверен, что она будет обсуждаться с клубами. Мы же будем рассматривать это в комплексе: стимулирующие меры, какие-то ограничения, доморощенные футболисты. Если будет какая-то система, и это будет еще лучше влиять на футбол, мы только за. Но сейчас я вижу просто объективные цифры, что система рабочая у нас.

Это полномочия министра. Он, за что ему большое спасибо, уже в июне мог подписать приказ и поставить нас перед фактом. Но при этом он как мудрый и опытный руководитель запустил дискуссию и смотрит все мнения, общается с футбольной общественностью.

– На начало сентября была запланирована встреча Михаила Дегтярева с клубами РПЛ, она не состоялась, и, видимо, до конца 2025 года не состоится. Насколько мнение клубов по лимиту учитывается? Против лимита высказывался Сергей Семак, гендиректор «Ахмата» Ахмед Айдамиров, спордиректор «Рубина» Константин Дзюба. Новый гендиректор «Спартака» Сергей Некрасов заявил, что не видит ничего, кроме определенного фона в информационном пространстве.

– Полномочия министра – приказ лежит, и можно подписать. При этом запускается дискуссия, исследования, выступления.

Я могу сказать, что у нас 16 клубов – 16 разных мнений, где-то они совпадают, но клубы совсем разные, иногда выбирают разные векторы, разную трансферную политику. Спасибо министру, что просто не подписал приказ, не поставил нас перед фактом.

У меня нет сомнений, что мы сядем и поговорим, о чем говорит министр. Он же говорил, что встреча обязательно состоится, но позже. Мы спокойно ждем этой встречи. Опять же, у меня может быть мнение какое-то личное. Но я представляю 16 клубов РПЛ и уверен, что принятие такого ключевого решения для отрасли не будет без учета мнения клубов.

В каком виде, когда эта встреча состоится, зависит от министра, от его графика, от его возможностей. Но я убежден, что встреча будет. Дегтярев уже встречался с руководителями отдельных клубов, – сказал Алаев на ютуб-канале «Это футбол, брат!» в шоу «Итоги».