КДК получил все документы для рассмотрения дела о расизме в адрес Кордобы в перерыве матча с ЦСКА. Заседание пройдет в четверг

КДК в четверг проведет заседание по делу о расизме в адрес Джона Кодобы.

В КДК заявили, что получили все необходимые документы по делу о расизме в адрес Джона Кордобы в матче «Краснодара» против ЦСКА.

В перерыве матча 18-го тура Мир РПЛ в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Мойзеса Барбозы и Джона Кордобы. Защитник «Краснодара » Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало оскорбление расистского характера со стороны одного из игроков ЦСКА.

После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Родриго Вильягру .

«КДК РФС получил все документы, необходимые для рассмотрения дела.

Слушание по матчу «Краснодар» – ЦСКА назначено на четверг. Приглашены представители клубов, игроки, делегат матча и судьи», – сказал председатель комитета Артур Григорьянц .