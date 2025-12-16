КДК получил все документы для рассмотрения дела о расизме в адрес Кордобы в перерыве матча с ЦСКА. Заседание пройдет в четверг
КДК в четверг проведет заседание по делу о расизме в адрес Джона Кодобы.
В КДК заявили, что получили все необходимые документы по делу о расизме в адрес Джона Кордобы в матче «Краснодара» против ЦСКА.
В перерыве матча 18-го тура Мир РПЛ в подтрибунном помещении произошла стычка с участием Мойзеса Барбозы и Джона Кордобы. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что причиной конфликта стало оскорбление расистского характера со стороны одного из игроков ЦСКА.
После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника армейцев Родриго Вильягру.
«КДК РФС получил все документы, необходимые для рассмотрения дела.
Слушание по матчу «Краснодар» – ЦСКА назначено на четверг. Приглашены представители клубов, игроки, делегат матча и судьи», – сказал председатель комитета Артур Григорьянц.
Что делать с Хаби Алонсо?34624 голоса
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
