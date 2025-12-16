Уайт пропустит около месяца из-за травмы. Защитник «Арсенала» получил повреждение в матче с «Вулвс»

Бен Уайт пропустит около месяца из-за травмы.

Защитник «Арсенала » Бен Уайт выбыл примерно на месяц из-за травмы подколенного сухожилия.

В лондонском клубе ожидают окончательного подтверждения степени повреждения футболиста, но считается, что он пропустит от четырех до шести недель.

Англичанин получил травму в первом матче матча 16-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:1).

Для Уайта это вторая травма в нынешнем сезоне. Ранее он пропустил почти месяц из-за ушиба. В этом чемпионате защитник провел четыре игры и сделал одну передачу. Его статистику можно изучить по ссылке .