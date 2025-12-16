  • Спортс
Netflix подписал контракт с компанией Линекера на 14 млн фунтов для выпуска его подкаста в ходе ЧМ-2026

Гари Линекер заработает 14 млн фунтов за свои подкасты на ЧМ-2026.

Компания Goalhanger, одним из создателей которой является Гари Линекер, и Netflix достигли соглашения о производстве подкастов в ходе ЧМ-2026.

Сумма сделки оценивается в общей сложности на 14 миллионов фунтов и более чем в 1,6 миллиона фунтов в неделю.

Шоу «The Rest Is Football» будет выходить на протяжении всего чемпионата мира. В подкасте также участвуют Алан Ширер и Майка Ричардс. Полученные деньги, кроме того, покроют гонорары специальных гостей шоу.

Отмечается, что, работая в BBC, Линекер зарабатывал в год в общей сложности 1,35 миллиона фунтов.

Согласно отчетности, опубликованной Регистрационной палатой Великобритании, компания Линекера получила прибыль в размере 3,1 миллиона фунтов в 2024 году.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
