Медведева о ринопластике: «Операция – лучшее решение в моей жизни. Меня так сильно травили за нос! Он был широкий, громоздкий»
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что сделала ринопластику, потому что ей не нравился свой нос.
«У меня была такая хотелка, я в интервью Лауре (Джугелии) впервые в этом призналась, что я делала ринопластику себе. Я не устраивала вот это: «Ой, у меня там искривление было, мне нужно было... И вот у меня получился вот такой нос».
Нет, я хотела эстетику. Искривление у меня было, но я делала нос не потому, что у меня было искривление. А потому что я хотела красоты. Ради себя, для красоты.
Не боялась ли операции? Это вообще лучшее решение в моей жизни. Настолько мне уверенности добавило! Меня так сильно травили за этот нос! Причем я долго не могла понять, откуда, почему я такой уродилась.
У меня крупные черты лица. Он у меня был широкий, громоздкий – то есть акцент был не на глаза, а на нос. И как бы это факт», – сказала Медведева в выпуске своего ютуб-шоу «Бес комментариев».
«С нами в группе у Орсера каталась девочка, казашка. Она едет спиной, и я ей носопыркой прямо в затылок». Медведева о том, как повредила перегородку носа