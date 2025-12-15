Медведева о ринопластике: «Операция – лучшее решение в моей жизни. Меня так сильно травили за нос! Он был широкий, громоздкий»

Медведева о ринопластике: операция – лучшее решение в моей жизни.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что сделала ринопластику, потому что ей не нравился свой нос.

«У меня была такая хотелка, я в интервью Лауре (Джугелии) впервые в этом призналась, что я делала ринопластику себе. Я не устраивала вот это: «Ой, у меня там искривление было, мне нужно было... И вот у меня получился вот такой нос».

Нет, я хотела эстетику. Искривление у меня было, но я делала нос не потому, что у меня было искривление. А потому что я хотела красоты. Ради себя, для красоты.

Не боялась ли операции? Это вообще лучшее решение в моей жизни. Настолько мне уверенности добавило! Меня так сильно травили за этот нос! Причем я долго не могла понять, откуда, почему я такой уродилась.

У меня крупные черты лица. Он у меня был широкий, громоздкий – то есть акцент был не на глаза, а на нос. И как бы это факт», – сказала Медведева в выпуске своего ютуб-шоу «Бес комментариев».

