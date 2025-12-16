Жирков о Сафонове: «Я бы уже ушел из «ПСЖ» на его месте – не могу я так. Матвей сидит на лавке несправедливо»

Юрий Жирков: Сафонов несправедливо сидит на лавке в «ПСЖ».

Экс-защитник «Челси» и сборной России Юрий Жирков считает, что Матвей Сафонов получает незаслуженно мало игрового времени в «ПСЖ ».

«Сафонов провел три игры за восемь месяцев. Это очень мало. Будь я на его месте, уже сто процентов ушел бы из «ПСЖ». У меня такой характер, не могу я так, а какой у него – не знаю.

Матвей неплохо играет, может уйти в другую европейскую команду. Он хорошо выходил и в Лиге чемпионов, и в чемпионате Франции. Он несправедливо сидит на лавке», – сказал Жирков.