Роджерс возглавил «Аль-Кадисию». Контракт экс-тренера «Ливерпуля» – на 2,5 года

Брендан Роджерс возглавил «Аль-Кадисию».

«Аль-Кадисия » объявила о назначении Брендана Роджерса на пост главного тренера.

Контракт североирландского тренера с клубом рассчитан на два с половиной года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Последним местом работы Роджерса был «Селтик», который он покинул в октябре этого года. Также он известен по работе с «Ливерпулем».

В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» занимает пятое место в таблице, набрав 17 очков за 9 туров.