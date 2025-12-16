Роджерс возглавил «Аль-Кадисию». Контракт экс-тренера «Ливерпуля» – на 2,5 года
Брендан Роджерс возглавил «Аль-Кадисию».
«Аль-Кадисия» объявила о назначении Брендана Роджерса на пост главного тренера.
Контракт североирландского тренера с клубом рассчитан на два с половиной года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Последним местом работы Роджерса был «Селтик», который он покинул в октябре этого года. Также он известен по работе с «Ливерпулем».
В чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Кадисия» занимает пятое место в таблице, набрав 17 очков за 9 туров.
