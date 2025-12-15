109

Плющенко о конфликте с мамой Костылевой: «Очень устал от этой всей ситуации. Я такого ада не встречал»

Плющенко: очень устал от ситуации с Костылевыми, такого ада не встречал.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко заявил, что устал от ситуации с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой.

Мама спортсменки Ирина неоднократно критиковала Плющенко.

«Друзья, я очень устал от этой всей ситуации, как и вся наша команда. Вчера я впервые за полтора года дал комментарий по этой проблеме.

Я восемь лет занимаюсь тренерской деятельностью, и в профессиональном спорте был больше 25 лет. Я такого ада не встречал.
Это дикость для любого вида спорта!

У нас сейчас очень тяжелая ситуация. С одной стороны – выгнать и забыть как страшный сон! Как это сделали уже многие школы.

С другой стороны – жизнь и спортивная карьера, эмоции и переживания спортсмена, который любит и доверяет мне (еще маленькая девочка), и с которой мы показывали и показываем результат, несмотря на травмы. И прочие нюансы.

Мы так и жили все эти полтора года нашего сотрудничества в надежде, что случится хоть какое-то чудо, и мама-блогер прозреет! Пока чудо не случилось...» – написал Плющенко.

Что за война у Плющенко и мамы Иры? Объясняем доступно

