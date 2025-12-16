«МЮ» превзошел «Борнмут» по ударам (25-14), xG (3,29-1,86), владению, но команды сыграли 4:4
«МЮ» превзошел «Борнмут» по ударам и xG, но сыграл 4:4.
«Манчестер Юнайтед» превзошел «Борнмут» по ряду статистических показателей, но команды сыграли вничью на «Олд Траффорд» со счетом 4:4.
Команда тренера Рубена Аморима нанесла 25 ударов по воротам соперника, а команда Андони Ираолы – 14. При этом в створ ворот они пробили по 9 раз.
По ожидаемым голам (xG) «МЮ» тоже был лучше – 3,29 против 1,86. Владение мячом – 56,3% против 43,7% в пользу «Юнайтед». Хозяева также подали больше угловых – 5:4.
Что делать с Хаби Алонсо?33428 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт АПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости