«МЮ» превзошел «Борнмут» по ударам (25-14), xG (3,29-1,86), владению, но команды сыграли 4:4

«МЮ» превзошел «Борнмут» по ударам и xG, но сыграл 4:4.

«Манчестер Юнайтед » превзошел «Борнмут » по ряду статистических показателей, но команды сыграли вничью на «Олд Траффорд » со счетом 4:4.

Команда тренера Рубена Аморима нанесла 25 ударов по воротам соперника, а команда Андони Ираолы – 14. При этом в створ ворот они пробили по 9 раз.

По ожидаемым голам (xG) «МЮ» тоже был лучше – 3,29 против 1,86. Владение мячом – 56,3% против 43,7% в пользу «Юнайтед». Хозяева также подали больше угловых – 5:4.