Мусаев, Семак, Галактионов, Талалаев и Тедеев претендуют на приз Winline тренеру РПЛ в ноябре-декабре
РПЛ объявила претендентов на приз лучшему тренеру лиги в ноябре-декабре.
На награду WINLINE тренеру месяца в РПЛ в ноябре-декабре номинированы:
Мурад Мусаев, «Краснодар» (5 матчей, 11 очков, 1-е место);
Сергей Семак, «Зенит» (5 матчей, 13 очков, 2-е место);
Михаил Галактионов, «Локомотив» (5 матчей, 10 очков, 3-е место);
Андрей Талалаев, «Балтика» (5 матчей, 11 очков, 5-е место);
Заур Тедеев, «Акрон» (5 матчей, 9 очков, 9-е место).
Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Мир РПЛ
