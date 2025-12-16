Мусаев, Семак, Галактионов, Талалаев и Тедеев претендуют на приз Winline тренеру РПЛ в ноябре-декабре

РПЛ объявила претендентов на приз лучшему тренеру лиги в ноябре-декабре.

На награду WINLINE тренеру месяца в РПЛ в ноябре-декабре номинированы:

Мурад Мусаев , «Краснодар » (5 матчей, 11 очков, 1-е место);

Сергей Семак , «Зенит » (5 матчей, 13 очков, 2-е место);

Михаил Галактионов, «Локомотив » (5 матчей, 10 очков, 3-е место);

Андрей Талалаев, «Балтика» (5 матчей, 11 очков, 5-е место);

Заур Тедеев, «Акрон» (5 матчей, 9 очков, 9-е место).

Обладатель приза будет определен по итогам голосования болельщиков, экспертов РПЛ и экспертов «Матч Премьер».