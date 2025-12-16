Скала заявил в интервью, что выиграл чемпионат России со «Спартаком». Красно-белые при итальянце стали восьмыми в 2004-м
Невио Скала заявил, что выигрывал чемпионат России со «Спартаком».
Невио Скала ошибочно заявил, что выиграл чемпионат России со «Спартаком».
«В Германии я выиграл Межконтинентальный кубок с «Боруссией» Дортмунд, Кубок Ататюрка в Турции с «Бешикташем», чемпионат и Кубок Украины с «Шахтером» и чемпионат России со «Спартаком». Прекрасные воспоминания.
К сожалению, кроме немецкого языка, который я немного знал, я мог общаться с игроками только через переводчиков, и важные нюансы, которые имеют значение, терялись», – сказал 78-летний Скала в интервью Corriere della Sera.
Скала возглавлял «Спартак» с декабря 2003 года по сентябрь 2004-го. Скалу уволили по ходу сезона в сентябре, вместо него команду возглавил Александр Старков. В сезоне-2004 красно-белые заняли 8-е место в чемпионате России.
Что делать с Хаби Алонсо?34625 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовала: Анна Сунцова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости