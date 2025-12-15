68

Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпийских игр-2026 в Италии

Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия Олимпиады-2026.

Американская певица Мэрайя Кэри выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Об этом сообщили организаторы Игр. 

«Обладательница пяти премий «Грэмми», признанная во всем мире благодаря своему уникальному голосу и песням, выйдет на центральную сцену олимпийского стадиона «Сан-Сиро» в Милане 6 февраля, когда стартуют зимние Олимпийские игры.

Кэри не впервые выступает на спортивных мероприятиях, однако выступление на открытии Олимпиады станет первым в ее блистательной карьере. Она продолжит традицию, которую заложили Селин Дион и Леди Гага», – говорится в сообщении на сайте Международного олимпийского комитета.

Темой церемонии открытия Игр названа «Гармония». «Мы создадим символическое пространство, где сообщества объединяются и преодолевают границы», – заявили организаторы. 

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Кто от России допущен на Олимпиаду-2026 в Милан: фигуристы Гуменник и Петросян подтвердили участие, список обновляется

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт МОК
