Плющенко готов тренировать Костылеву: «Не отказываюсь от Лены. Но мы не готовы работать, сотрудничать и пересекаться с ее мамой»

Плющенко готов продолжить работу с 14-летней фигуристкой Костылевой.

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко готов продолжить работу с 14-летней фигуристкой Еленой Костылевой .

13-14 декабря Костылева выступила в шоу Плющенко «Спящая красавица» в Минске.

«В Минске мы сделали одну тренировку. Она попрыгала четверной тулуп, сальхов. Все прошло хорошо, Лена довольная. У нас хороший контакт – как был, так и остался. Я готов работать со своей спортсменкой, и моя команда готова. Я не отказываюсь от Лены. Но мы не готовы работать, сотрудничать и пересекаться с ее мамой.

Мы не готовы слушать эту ложь и клевету. Каждый день рассказываются истории и придумки, не соответствующие действительности, для того чтобы раскрутить ее очередной блогерский желтый канал. И для того, чтобы к нам не пришли хорошие спортсмены», – сказал Плющенко.

Он отметил, что в любом случае доработает с Костылевой до конца сезона.

«Что касается продолжения работы по УОР: мы посмотрели с нашими юристами – до конца сезона мы по соглашению с УОР обязаны предоставить спортсменке определенные условия в тренировочном процессе. Так же, как и другим 15 нашим спортсменам, которые выступают как и Лена, как за УОР, так и за «Ангелы Плющенко». Мы это обязаны сделать по закону, а мы законопослушные. Мы это предоставим», – добавил Плющенко.



Ранее мать Костылевой Ирина заявила, что больше не позволит дочери участвовать в шоу Плющенко.

«Безусловно, жаль менять Лену на шоу, я знаю, каким ударом будет или уже стала эта новость для нее. Забрали последнюю отдушину у девочки. У нас никогда не было таких маленьких прим в шоу, но Яна (Рудковская) в нее поверила – и не ошиблась. Стопроцентное было попадание в образ. И тоже, кстати, никто не оценил. Вообще все воспринималось за должное и с лютой неблагодарностью.

В ближайшие дни команда шоу будет принимать решение по замене. Мы все очень устали, это очень отвлекает от работы, и в целом перестаешь верить в человеческую благодарность и человеческие ценности», – заключил тренер.

