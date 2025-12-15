«Адмирал» расторг контракт с Тамбиевым по своей инициативе. Ранее тренер, возглавлявший команду с 2021 года, был отстранен от работы

«Адмирал» расторг контракт с Леонидом Тамбиевым по своей инициативе.

«Адмирал » официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Леонидом Тамбиевым .

6 декабря он был отстранен от работы «в связи с неудовлетворительными результатами команды». Латвийский специалист возглавлял клуб из Владивостока с ноября 2021 года.

«По инициативе клуба расторгнут контракт с Леонидом Тамбиевым.

На посту главного тренера Леонид Григорьевич провел 269 матчей, одержал 109 побед при 160 поражениях. Он стал первым тренером, который вывел дальневосточную команду во второй раунд плей-офф.

Хоккейный клуб «Адмирал» благодарит Леонида Григорьевича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

С 28 очками после 32 игр команда занимает 10-е место в таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ.