  • «Адмирал» расторг контракт с Тамбиевым по своей инициативе. Ранее тренер, возглавлявший команду с 2021 года, был отстранен от работы
19

«Адмирал» расторг контракт с Леонидом Тамбиевым по своей инициативе.

«Адмирал» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером Леонидом Тамбиевым

6 декабря он был отстранен от работы «в связи с неудовлетворительными результатами команды». Латвийский специалист возглавлял клуб из Владивостока с ноября 2021 года.

«По инициативе клуба расторгнут контракт с Леонидом Тамбиевым.

На посту главного тренера Леонид Григорьевич провел 269 матчей, одержал 109 побед при 160 поражениях. Он стал первым тренером, который вывел дальневосточную команду во второй раунд плей-офф.

Хоккейный клуб «Адмирал» благодарит Леонида Григорьевича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба. 

С 28 очками после 32 игр команда занимает 10-е место в таблице Восточной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
logoКХЛ
отставки
logoЛеонид Тамбиев
logoАдмирал
