Выступающего за Словению шахматиста Федосеева лишили звания мастера спорта России

Выступающий за Словению шахматист Владимир Федосеев лишен звания мастера спорта России.

Соответствующий приказ опубликован на сайте Минспорта. Также Федосеева лишили звания гроссмейстера России.

Оба документа подписаны министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым.

Федосеев перешел под флаг Словении в 2023 году.

Федосеев о переходе в Словению: «Это вынужденное решение. Я больше не хочу играть за Россию в каких-либо соревнованиях»

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Министерство спорта России
Владимир Федосеев
Министерство спорта России
logoМихаил Дегтярев
