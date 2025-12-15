  • Спортс
  • Пономарев о легионерах: «Сволочи совсем обнаглели, ни во что нас не ставят. Учителя, врачи получают копейки, пенсии кошмар, а у этих колоссальные деньги. Артисты что творят? Чокнулись»
161

Пономарев о легионерах: «Сволочи совсем обнаглели, ни во что нас не ставят. Учителя, врачи получают копейки, пенсии кошмар, а у этих колоссальные деньги. Артисты что творят? Чокнулись»

Владимир Пономарев: легионеры надоели – сволочи совсем уже обнаглели.

Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев оценил политику «Локомотива» и раскритиковал легионеров.

– В «Локомотиве» решили сделать ставку на русских футболистов и отказаться от легионеров, как считаете, можно ли всерьез претендовать на чемпионство в РПЛ, имея в составе только россиян?

– Очень даже можно и нужно. Надоели эти легионеры. Они внесли в наш футбол грубость и грязь. А у нас такого безобразия не было. В советское время мы уважали друг друга, а ты посмотри, что творят эти легионеры! Эти сволочи совсем все уже обнаглели. Абсолютно!

Они нас ни во что не ставят, и приезжают сюда зарабатывать сумасшедшие бабки. В России, в отличие от Европы, они нагло себя ведут. Я только за то, чтобы играть российскими игроками, ну можно три легионера добавить, но классных игроков, которые играют за сборную своей страны, чтобы они действительно сильными были.

А сумасшедшие деньги, как сейчас, им платить нельзя. При нашем поганом экономическом положении, когда учителя и врачи получают копейки, а пенсии вообще кошмар. А легионеры получают такие колоссальные деньги.

Распустились все к чертовой матери! А артисты что творят?! В царской России клоуны и артисты были самые низкие сословия, а у нас их возвели в ранг элиты, совсем чокнулись. А элита – рабочий класс, инженеры, ученые, но не артисты же, в конце концов, не киношники. Тьфу, прямо противно слушать.

Не нужны они, некрасиво это, надоели эти легионеры, хочется своих ребятишек увидеть, – сказал Пономарев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Legalbet
лимит на легионеров
Владимир Алексеевич Пономарев
Политика
деньги
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
кино
музыка
logoсборная СССР
logoЛокомотив
