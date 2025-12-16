Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Норманна на решение CAS о выплате «Ростову» более 3 млн евро за расторжение контракта. Дальнейшее обжалование невозможно

Верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Норманна по делу с «Ростовом».

Верховный суд Швейцарии не удовлетворил апелляцию норвежского футболиста Маттиаса Норманна по делу с «Ростовом».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу юридической компании «Клевер Консалт».

Напомним, летом 2023 года, играя в аренде за «Динамо», Норманн в одностороннем порядке расторг соглашение с «Ростовом» и перешел в «Аль-Раэд» из чемпионата Саудовской Аравии.

Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал Норманна выплатить «Ростову» компенсацию за нарушение при расторжении контракта в размере более 3 млн евро, а также 5% годовых с 4 августа 2023 года до даты выплаты

Норвежец обжаловал это решение в Верховном суде Швейцарии, который также не счел доводы игрока убедительными. Дальнейшее обжалование для Норманна процессуально невозможно.

С июля 2025 года Норманн выступает за катарскую «Аль-Саилию».