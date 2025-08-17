«Динамо» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
«Динамо» примет ЦСКА в московском дерби в 5-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «ВТБ Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Премьер-лига. 5 тур
17 августа 15:00, ВТБ Арена
