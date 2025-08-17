«Динамо» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:00

«Динамо» примет ЦСКА в московском дерби в 5-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «ВТБ Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

