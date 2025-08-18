ФИФА оценит идею проводить КЧМ раз в два года и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных – но УЕФА будет против из-за Лиги наций
ФИФА рассмотрит возможность расширения клубного чемпионата мира.
The Guardian сообщает, что Международная федерация футбола оценит идею проводить турнир каждые два года начиная с 2029-го. Сократить окна между турнирами предложил «Реал», а целый ряд клубов, пропустивших розыгрыш этого года, включая «Ливерпуль», «Барселону», «Наполи» и «Манчестер Юнайтед», инициативу мадридцев поддержал.
Также рассматривается возможность увеличения количества участников (с 32 до 48) и отказ от правила «максимум два клуба от одной страны».
На фоне критики, связанной с насыщенным календарем, ФИФА может рассмотреть отказ от июньских матчей сборных, хотя это наверняка вызовет противодействие со стороны УЕФА, организующего финальную стадию Лиги наций в начале лета.
А что теперь делать со Станковичем?15010 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Guardian
