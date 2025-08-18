ФИФА оценит идею проводить КЧМ раз в два года и увеличить число команд до 48. Для снижения нагрузок могут убрать июньские матчи сборных – но УЕФА будет против из-за Лиги наций

ФИФА рассмотрит возможность расширения клубного чемпионата мира.

The Guardian сообщает, что Международная федерация футбола оценит идею проводить турнир каждые два года начиная с 2029-го. Сократить окна между турнирами предложил «Реал », а целый ряд клубов, пропустивших розыгрыш этого года, включая «Ливерпуль », «Барселону», «Наполи » и «Манчестер Юнайтед », инициативу мадридцев поддержал.

Также рассматривается возможность увеличения количества участников (с 32 до 48) и отказ от правила «максимум два клуба от одной страны».

На фоне критики, связанной с насыщенным календарем, ФИФА может рассмотреть отказ от июньских матчей сборных, хотя это наверняка вызовет противодействие со стороны УЕФА , организующего финальную стадию Лиги наций в начале лета.