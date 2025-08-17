«Спартак» хочет подписать Эль-Каруани из «Утрехта». Трансфером левого защитника занимаются агенты Угальде (Legalbet)
«Спартаку» интересен Суфьян Эль-Каруани из «Утрехта» .
Московский клуб проявляет интерес к подписанию левого защитника, сообщает Legalbet.
Утверждается, что его переходом уже занимаются представители нападающего красно-белых Манфреда Угальде.
Контракт футболиста с нидерландцами истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает 24-летнего марокканца в 9 млн евро.
В прошлом сезоне Эль-Каруани провел в Эредивизи 34 матча, забив 2 гола и сделав 8 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
