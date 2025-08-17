  • Спортс
  • «Спартак» хочет подписать Эль-Каруани из «Утрехта». Трансфером левого защитника занимаются агенты Угальде (Legalbet)
25

«Спартак» хочет подписать Эль-Каруани из «Утрехта». Трансфером левого защитника занимаются агенты Угальде (Legalbet)

«Спартаку» интересен Суфьян Эль-Каруани из «Утрехта» .

Московский клуб проявляет интерес к подписанию левого защитника, сообщает Legalbet.

Утверждается, что его переходом уже занимаются представители нападающего красно-белых Манфреда Угальде

Контракт футболиста с нидерландцами истекает летом 2026 года. Transfermarkt оценивает 24-летнего марокканца в 9 млн евро.

В прошлом сезоне Эль-Каруани провел в Эредивизи 34 матча, забив 2 гола и сделав 8 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.

А что теперь делать со Станковичем?10941 голос
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Legalbet
logoпремьер-лига Россия
возможные трансферы
logoСуфьян Эль-Каруани
logoСпартак
logoвысшая лига Нидерланды
logoМанфред Угальде
logoУтрехт
агенты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
