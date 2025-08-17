Петр Ян: «Хамзат Чимаев не представляет Россию»

Петр Ян объяснил, почему считает, что Хамзат Чимаев не представляет в UFC Россию.

– Вы были чемпионом UFC. В прессе пишут, например, «третий чемпион UFC из России» или «пятый чемпион UFC из России». Для тебя Хамзат Чемаев – чемпион UFC, представляющий Россию? Олег Тактаров – чемпион UFC?

– Олег Тактаров – да, чемпион UFC, если так говорят. Я же не рассуждаю. Если вы так считаете, так оно и есть. Он представлял Россию. Хамзат Чимаев не представляет Россию.

– То есть мы не можем называть его российским чемпионом?

– Думаю, нет. Логично же – он выходит под флагом другой страны, не выходит под флагом России, – передает слова экс-чемпиона UFC и бойца команды «Архангел Михаил» Петра Яна корреспондент Спортса’’ Вадим Тихомиров.

На UFC 319 Хамзат Чимаев единогласным решением судей победил Дрикуса дю Плесси и стал чемпионом в среднем весе. После победы он взял флаг ОАЭ, которые представляет в лиге.

