«Спартак» опустился в зону стыков после победы «Оренбурга». Команда Станковича – 13-я

«Спартак» опустился в зону стыковых матчей в таблице РПЛ.

Случилось это после победы «Оренбурга » над «Акроном» (2:1) в 5-м туре Мир РПЛ.

Теперь «Спартак» идет на 13-м месте, набрав 5 очков. По 5 баллов также у московского и махачкалинского «Динамо», однако у них есть по игре в запасе.

«Оренбург» же, имея 5 очков, опережает «Спартак » по дополнительным показателям.

23 августа команда Деяна Станковича в гостях сыграет с «Рубином».