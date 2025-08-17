«Спартак» опустился в зону стыков после победы «Оренбурга». Команда Станковича – 13-я
«Спартак» опустился в зону стыковых матчей в таблице РПЛ.
Случилось это после победы «Оренбурга» над «Акроном» (2:1) в 5-м туре Мир РПЛ.
Теперь «Спартак» идет на 13-м месте, набрав 5 очков. По 5 баллов также у московского и махачкалинского «Динамо», однако у них есть по игре в запасе.
«Оренбург» же, имея 5 очков, опережает «Спартак» по дополнительным показателям.
23 августа команда Деяна Станковича в гостях сыграет с «Рубином».
А что теперь делать со Станковичем?10567 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
