«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 1-м туре АПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:30 по московскому времени.
Премьер-лига. 1 тур
17 августа 15:30, Олд Траффорд
Не начался
А что теперь делать со Станковичем?6956 голосов
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости