0

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30

«Манчестер Юнайтед» примет «Арсенал» в 1-м туре АПЛ.

Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:30 по московскому времени.

Премьер-лига. 1 тур
17 августа 15:30, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Не начался
Арсенал

Календарь АПЛ

А что теперь делать со Станковичем?6956 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Юнайтед
онлайны
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
АПЛ стартовала! «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас», «МЮ» против «Арсенала»
6915 минут назад
Ярчайшая ничья «Спартака» и «Зенита», Чимаев – чемпион UFC, разгромы от «Барсы» и «Ман Сити», «Бавария» взяла Суперкубок Германии, Голдобин в списке отказов и другие новости
711 минут назад
Маскерано о голе и ассисте Месси после травмы: «Выдающийся игрок. При этом он не на сто процентов чувствовал себя комфортно»
756 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи»
2094сегодня, 05:07
Назовете все 52 клуба, игравших в РПЛ? Только 8% справляются
сегодня, 04:50Тесты и игры
МЛС. Гол и ассист Месси принесли победу «Интер Майами» над «Гэлакси», «Атланта» Миранчука проиграла «Колорадо», «Канзас Сити» Шапи – «Орландо»
14сегодня, 04:36
Тренер «Мальорки» назвал непоследовательным судейство в матче с «Барсой»: «После попадания мяча в голову игру нужно останавливать. Арбитр сказал, что у игрока не было головокружения»
20сегодня, 03:45
Миранчук забил в 3-м матче подряд. У хавбека 6 голов в 8 последних играх за «Атланту»
20сегодня, 02:48
Семак о 7 пропущенных голах в 5 играх РПЛ: «Линия обороны «Зенита» не смотрится монолитной стеной. Нет основной связки Нино — Эракович»
17сегодня, 02:07
У Месси победный гол и ассист в матче с «Гэлакси» – после выхода на замену и пропуска 2 игр из-за травмы. У форварда «Интер Майами» 25+11 в 32 встречах сезона
50сегодня, 01:51
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
12 минут назад
«Балтика» поражает физическим состоянием: прессингуют, несутся, создают моменты. Симпатичная команда с тренерским почерком». Корниленко о 3-м месте калининградцев
222 минуты назад
Первая лига. «Факел» в гостях у «Черноморца», «Торпедо» сыграет с «Уралом» в понедельник
1149 минут назад
«Динамо» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
1сегодня, 05:00
Вратарь «Краснодара» Корякин о чемпионстве: «За счет характера и сплоченности коллектива. Это помогает выигрывать после неудачного старта в матчах»
сегодня, 04:50
«Челси» – «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
2сегодня, 04:23
Станкович об игре Жедсона против «Зенита»: «Футболист топ-уровня. Он принесет «Спартаку» много пользы в будущем»
4сегодня, 04:11
«Рубин» – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 15:45
3сегодня, 03:55
«Зенит» пока не справляется с психологическим давлением. «Спартак» был заряжен и быстрее, а у гостей было больше академизма». Непомнящий про 2:2 на «Лукойл Арене»
6сегодня, 03:17
«Акрон» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 13:30
2сегодня, 03:00