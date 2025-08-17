  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Локомотив» принял предложение «Спартака» по Самошникову. Защитник пройдет медосмотр в начале недели («Чемпионат»)
«Локомотив» принял предложение «Спартака» по Самошникову. Защитник пройдет медосмотр в начале недели («Чемпионат»)

«Локомотив» согласился продать Илью Самошникова.

«Чемпионат» сообщает, что железнодорожники приняли предложение «Спартака». Защитник пройдет медосмотр в начале следующей недели.

Ранее стало известно, что красно-белые предложили «Локомотиву» 350 млн рублей и еще 100 млн в виде бонусов.

Самошников в прошлом сезоне провел 24 игры в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
logoИлья Самошников
logoЛокомотив
logoСпартак
возможные трансферы
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
