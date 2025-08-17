«Локомотив» принял предложение «Спартака» по Самошникову. Защитник пройдет медосмотр в начале недели («Чемпионат»)

«Локомотив» согласился продать Илью Самошникова.

«Чемпионат» сообщает, что железнодорожники приняли предложение «Спартака ». Защитник пройдет медосмотр в начале следующей недели.

Ранее стало известно , что красно-белые предложили «Локомотиву » 350 млн рублей и еще 100 млн в виде бонусов.

Самошников в прошлом сезоне провел 24 игры в Мир РПЛ и забил 4 гола. Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .