«Ман Сити» сохраняет интерес к Батракову, скауты City Group связывались с окружением игрока. Переход возможен через третий клуб (Legalbet)
«Манчестер Сити» сохраняет интерес к Алексею Батракову.
По данным Legalbet, скауты City Group связались с окружением 20-летнего футболиста «Локомотива» и провели консультации.
Прямой переход из «Локомотива» в «Манчестер Сити» выглядит нереальным, возможен вариант через третий клуб. Сторона Батракова рассматривает только варианты с топ-5 лигами Европы. В семью City Group среди подобных клубов входит только «Жирона».
В этом сезоне Батраков провел 7 матчей и забил 8 голов.
