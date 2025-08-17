  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ман Сити» сохраняет интерес к Батракову, скауты City Group связывались с окружением игрока. Переход возможен через третий клуб (Legalbet)
14

«Ман Сити» сохраняет интерес к Батракову, скауты City Group связывались с окружением игрока. Переход возможен через третий клуб (Legalbet)

«Манчестер Сити» сохраняет интерес к Алексею Батракову.

По данным Legalbet, скауты City Group связались с окружением 20-летнего футболиста «Локомотива» и провели консультации.

Прямой переход из «Локомотива» в «Манчестер Сити» выглядит нереальным, возможен вариант через третий клуб. Сторона Батракова рассматривает только варианты с топ-5 лигами Европы. В семью City Group среди подобных клубов входит только «Жирона».

В этом сезоне Батраков провел 7 матчей и забил 8 голов. 

А что теперь делать со Станковичем?9584 голоса
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
logoАлексей Батраков
logoЛокомотив
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Талалаев на вопрос о Батракове: «Хватит про него. Вы его видели сегодня? Он лежал больше, чем вся команда «Балтики»
105вчера, 21:10
«Балтика» почти догнала «Локо» – на 2-м месте! И это еще запороли супермомент, отдали победу
34вчера, 17:40
Галактионов о Батракове: «Если придет топ‑клуб Европы, руководство поговорит, как минимум. Предпосылок к уходу нет. Алексею надо закреплять уровень»
3вчера, 16:10
Все, что нужно знать о голах Батракова
24вчера, 11:55
Главные новости
Экс-судья Фернандес о фоле Рафиньи на Морее: «Он не заслуживает красной, хотя это было очень грубо. ВАР не должен вмешиваться в такие действия»
316 минут назадФото
«Манчестер Юнайтед» стартует в АПЛ с тяжелого соперника – на «Олд Траффорд» в статусе фаворита приезжает «Арсенал»
21 минуту назадРеклама
Орлов о двойном касании Барко: «Спартак» сам виноват! Зачем так заливать поле, почему оно такое болотистое? Оказали своей команде медвежью услугу»
3243 минуты назад
Чемпионат России. «Динамо» против ЦСКА, «Краснодар» сыграет с «Сочи», «Акрон» принимает «Оренбург»
216151 минуту назадLive
Семак о возможном конфликте с Глушенковым: «Кто это говорит? СМИ? Если нет точных фамилий, кто говорит, это не имеет никаких оснований»
44сегодня, 10:14
«Балотелли – самый сумасшедший тусовщик. Однажды мы кололи орехи головами на вечеринке. Я раскроил себе лоб, а он умирал от смеха». Рами о Марио
12сегодня, 10:09
Доннарумма не попал в заявку «ПСЖ» на 1-й тур Лиги 1, Сафонов и Шевалье – в составе
10сегодня, 09:58Фото
Геннадий Орлов: «Соболев незаменим в «Зените», полезен в каждом матче. Самый мотивированный игрок команды, борется!»
50сегодня, 09:45
Мостовой считает, что Станковича и Семака не уволят после игры «Спартак» – «Зенит»: «Обе команды хорошо играли и набрали по очку. Начинают показывать хороший футбол»
23сегодня, 09:25
АПЛ стартовала! «МЮ» против «Арсенала», «Челси» сыграет с «Кристал Пэлас»
733сегодня, 09:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Париж» за 9 млн евро купил лучшего бомбардира «Санкт-Галлена» Жеббеля
2 минуты назадФото
«Акрон» – «Оренбург». 1:0 – Лончар забил ударом из-за штрафной. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Игрок барнаульского «Динамо» Могель о травме колена после сальто при праздновании: «Крутил с детства, после школы на снегу за гаражами. Опозорился перед всей Второй лигой»
19 минут назадВидео
Кубок Германии. «Шальке» против «Локомотива» из Лейпцига, «Айнтрахт» играет с «Энгерсом»
1121 минуту назадLive
«У «Динамо» перед ЦСКА нет преимуществ. Армейцы – фавориты, у них лучше игра, состав поприличнее, но будет ничья 1:1». Терехин о дерби
430 минут назад
Умер 72-летний болельщик, которому стало плохо на игре «Брайтона» и «Фулхэма»
133 минуты назад
Первый тренер Соболева: «Что можно сделать с фанатами? Постоянные оскорбления, слова про деньги. При чем тут деньги? Зачем отвечать на провокации, если люди с головой не дружат?»
649 минут назад
«Роме» интересен Маласиа. Клуб сделал запрос по защитнику «МЮ» в ходе переговоров по Санчо
1157 минут назад
«Динамо» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
13сегодня, 10:00
«Аталанта» предложила «Интеру» 16 млн евро за Залевского. Миланцы готовы продать хавбека
11сегодня, 09:53