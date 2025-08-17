«Ман Сити» сохраняет интерес к Батракову, скауты City Group связывались с окружением игрока. Переход возможен через третий клуб (Legalbet)

«Манчестер Сити» сохраняет интерес к Алексею Батракову.

По данным Legalbet, скауты City Group связались с окружением 20-летнего футболиста «Локомотива » и провели консультации.

Прямой переход из «Локомотива» в «Манчестер Сити » выглядит нереальным, возможен вариант через третий клуб. Сторона Батракова рассматривает только варианты с топ-5 лигами Европы. В семью City Group среди подобных клубов входит только «Жирона».

В этом сезоне Батраков провел 7 матчей и забил 8 голов.