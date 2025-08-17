  • Спортс
  • Александр Мостовой: «Слуцкий говорил, что Россия – нефутбольная страна. Конечно, нефутбольная, если он никогда в футбол не играл и не знает, что это такое»
Александр Мостовой: «Слуцкий говорил, что Россия – нефутбольная страна. Конечно, нефутбольная, если он никогда в футбол не играл и не знает, что это такое»

Александр Мостовой порассуждал о том, футбольная ли страна Россия.

«Одно время, когда у нас Капелло был, все говорили, что у нас нет хороших футболистов, я помню это время.

Еще у нас такой персонаж, как Слуцкий, был, которого тянут и тянут везде. Который вообще говорил, что у нас нефутбольная страна.

Конечно, нефутбольная, если он никогда в футбол не играл и не знает, что это такое. Зато из него сделали тренера, пусть хоть в Китае сейчас», – сказал экс-хавбек «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.

Слуцкий о фразе «Россия – нефутбольная страна»: «Я сказал вещи, которые необходимо признать. Как в группах анонимных алкоголиков»

